Der er udbrudt sennepskrise i Frankrig. Og snart vil det også kunne mærkes i andre lande.

Det skyldes særligt klimaforandringer og de stigende omkostninger, der i høj grad er over os efter krigens udbrud.

Det har ført til, at supermarkeder i Frankrig i øjeblikket er ved at løbe tør for dijonsennep, mens flere af hylderne rundt omkring i landet allerede står tomme, skriver The Guardian.

Ifølge franske sennepsproducenter startede krisen allerede sidste år, hvor frøproduktionen faldt med 50 procent efter dårlig høst.

Årsagen var det ændrede klima i Frankrigs Bourgogne-region Canada, som er den næststørste sennepsfrøproducent i verden. En såkaldt 'varmekuppel' havde nemlig 'udtørret afgrøderne'.

Krigen i Ukraine har yderligere begrænset frøforsyningen, hvor både Ukraine og Rusland er store eksportører af afgrøden, noget som har resulteret i, at omkostningerne er steget voldsomt. Og det er noget, som rejser spørgsmål om, hvorvidt manglen kan sprede sig til andre lande.

»Jeg formoder, at den globale mangel på kort til mellemlang sigt bare vil blive værre, og jeg tror, ​​der vil være nogle udfald med hensyn til tilgængeligheden af ​​supermarkedshylder,« fortæller Luc Vandermaesen, der er manager for Frankrigs største sennepsproducent, Reine de Dijon.

Producenten har i april forsøgt at købe 50 tons frø på markedet, men her var prisen allerede 'seks gange den normale pris fra året før'.

FN har torsdag advaret om en mulig global fødevarekrise på grund af krigen, som har fået prisen på fødevarer til at stige betydeligt. FN's generalsekretær, António Guterres, siger, at krigen har forværret fødevareusikkerheden for fattige lande på grund af stigende priser.

Og nogle lande kan stå over for langvarig hungersnød, hvis ikke Ukraines eksport når samme niveau som før krigen, tilføjer han.

Krigen har afskåret leveringer fra Ukraines havne. De eksporterede engang store mængder madlavningsolie såvel som korn som majs og hvede.

Krigen truer i kombination med klimaforandringer og coronapandemien med at skubbe mere end ti millioner mennesker »over grænsen til fødevareusikkerhed efterfulgt af underernæring, massesult og hungersnød«, siger Guterres.