Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En luftangrebsalarm er sendt ud over hele Ukraine.

Det skriver Reuters.

Det sker efter en advarsel fra ukrainske embedsmænd om, at Rusland forbereder en ny bølge af missil- og droneangreb.

Udenrigsministre fra NATO-alliancen afholder møder i Bukerest i disse dage, hvor de leder efter måder, både til at holde millioner af ukrainske civile trygge og varme og til at opretholde Kyivs militær gennem den kommende vinter.

»NATO vil fortsætte med at stå bag Ukraine, så længe det varer. Vi vil ikke trække os tilbage,« lyder det fra Jens Stoltenberg, generalsekretær for NATO.

Han fortalte også, at den russiske præsident Vladimir Putin »forsøger at bruge vinteren som et krigsvåben,« da Ruslands styrker taber på slagmarken.

Rusland har udført enorme angreb på Ukraines el- og varmeinfrastruktur ugentligt siden oktober.

Det hidtil værste angreb skete sidste onsdag, og efterlod 10 millioner af ukrainere i kulde og mørke.

»Det handler om at undertvinge ukrainerne ved at gøre livet så forfærdeligt for dem, at de til sidst selv vil stoppe krigen,« lød det fra Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent.

»Det er en barsk strategi fra russerne side, og det er svært at se, at det nu skulle kunne lykkes at skaffe el-infrastruktur til så mange mennesker så mange steder i Ukraine.«