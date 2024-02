I store dele af den australske delstat Victoria beskrives faren som »ekstrem«.

Enkelte steder advares der endda om risiko for en »katastrofe«.

30.000 indbyggere er blevet bedt om at evakuere fra dele af Victoria, mens brandfolk – foreløbig forgæves – forsøger at bekæmpe omfattende og voldsomme skov- og naturbrande. Det skriver CNN.

»Ekstrem brandfare er nu en realitet, og det er et faktum, at vi oplever katastrofale forhold i Casterdon, Hamilton og Kanagulk i Wimmera-vejrdistriktet,« siger Jason Heffernan, som er chef for delstaten Victorias frivillige brandmandskorps.

Med »katastrofale forhold« menes ifølge Australiens Meteorologiske Institut, at der er risiko for, at en brand bliver »ukontrollabel og umulig at holde nede«, hvis den først får fat.

Og som vejret er lige nu i det sydlige Australien, hvor delstaten Victoria ligger, er risikoen for, at situationen kommer ud af kontrol stor.

Der er allerede tale om de værste skov- og naturbrande, og høje temperaturer på omkring 40 grader samt kraftig vind og tørke skaber desværre perfekte betingelser for, at ilden spreder sig.

De 30.000 personer, som myndighederne har bedt om at evakuere, har da også fået klar besked: Hvis de ikke har evakueret onsdag middag lokal tid, kan det være for sent.

Mange brandfolk forsøger at bekæmpe de omfattende skov- og naturbrande. Foto: Con Chronis/EPA/Ritzau Scanpix

For at gøre ondt værre lover vejrudsigten torden, men uden nedbør. Det kan forekomme, når nedbøren fra tordenskyerne når at fordampe, før den rammer landjorden.

Foreløbig er 'kun' seks boliger blevet ødelagt af brandene, som hidtil har hærget tyndtbefolkede områder.

Men myndighederne frygter, at ilden vil sprede sig til mere tætbebyggede områder – i værste fald Victorias hovedstad, millionbyen Melbourne.

Mere end 100 statsskove er blevet lukket for offentligheden. Derudover er stribevis af skoler, børnehaver og vuggestuer blevet lukket på grund af brandfaren.