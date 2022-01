'Omikron' er næppe det sidste græske bogstav, vi kommer til at lære at kende i forbindelse med en virusvariant.

Og der er bestemt ingen garanti for, at den næste variant bliver lige så mild som omikron.

Sådan lyder det fra flere eksperter, der advarer om, at netop omikrons egenskaber øger risikoen for, at vi kommer til at slås med nye virusvarianter i fremtiden. Det skriver AP.

Men hov, forlød det ikke, at coronapandemien var ved at klinge ud og blive endemisk i stil med sæsoninfluenza?

Jo, og det er også en mulighed, påpeger eksperter over for AP.

De har dog deres tvivl.

For for hver infektion, virussen gennemfører, er der en chance for, at den kan mutere.

Og idet at omikron har en meget høj smitteevne, kan flere blive smittet, hvilket giver virussen mulighed for at udvikle sig yderligere – især hos personer som får et længerevarende sygdomsforløb, hvilket typisk vil være ældre eller personer, som i forvejen er svækket af andre sygdomme. Ikke mindst hvis de pågældende personer er uvaccinerede.

»Jo hurtigere omikron spreder sig, jo flere muligheder er der for mutation, som potentielt fører til flere varianter,« siger epidemiologen Leonardo Martinez fra Boston University til AP.

Hvordan disse nye varianter vil agere, ved vi logisk nok ikke endnu – men en anden ekspert affejer en ellers udbredt opfattelse, som har skabt grobund for en del optimisme:

At virussen med tiden vil blive mildere i takt med, at den muterer.

»Jeg tror ikke, vi kan være sikre på, at virussen bliver mindre farlig over tid,« siger Stuart Campbell Ray, som er ekspert i smitsomme sygdomme ved Johns Hopkins University i Baltimore.

Han pointerer, at vira ikke altid bliver mindre dødelige over tid.

En virusvariants fornemste mål er – som det har været fremme flere gange i disse coronatider – at blive smitsom, hvilket jo umiddelbart taler imod, at virussen skulle gøre sin vært så syg, at vedkommende risikerer at dø af infektionen.

Men Stuart Campbell Ray påpeger, at en smittet person jo sagtens kan nå at smitte andre, hvis vedkommende kun får milde symptomer indledningsvis – også selvom den smittede efterfølgende bliver alvorligt syg efterfølgende.

På den baggrund anbefaler de to viruseksperter, AP har talt med, at vi fortsætter med at bære mundbind offentligt, og at vi lader os vaccinere.

Selvom vaccinerne beskytter dårligere mod smitte med omikron, reducerer de risikoen for alvorlig sygdom og indlæggelse med corona markant – især efter tredje stik.