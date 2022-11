Lyt til artiklen

Der har nærmest ikke været et stille øjeblik efter, at Elon Musk købte Twitter.

Og nu ser der ud til at være problemer, hvis Twitter skal fortsætte driften i EU.

EU's kommissær for det indre marked, Thierry Breton, har advaret Elon Musk om, at Twitter kan blive blokeret som følge af ændringer i moderationsreglerne på platformen.

Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters med henvisning til Financial Times.

Advarslen skal ifølge avisen være kommet under et videomøde med Musk onsdag.

Ifølge Financial Times fik Musk i mødet med Breton besked på at holde sig til en liste over strenge regler. Blandt andet at gå væk fra en 'vilkårlig' tilgang til at lade tidligere blokerede brugere komme tilbage på platformen.

Musk fik også besked på 'aggressivt' at forfølge desinformation. Twitter-ejeren skal på sin side have svaret, at ingen af ​​selskabets regler er ændret efter hans overtagelse.

Mange har udtrykt bekymring for, at Musks Twitter-overtagelse vil betyde mindre moderation af indhold på platformen, og at det kan føre til hadefulde ytringer og andet stødende indhold, har NTB tidligere skrevet.

Tirsdag rapporterede flere medier, at Twitter ikke længere censurerer desinformation om coronavirus.

For seks dage siden skrev The Guardian, at Twitters kontorer i Bruxelles lukker ned.