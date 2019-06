Flere fund af tilsyneladende døde slanger får nu parkmyndighederne i den amerikanske stat North Carolina til at advare nysgerrige personer.

Selv om 'zombie'-slangerne kan se livløse ud, så 'spiller de blot døde'.

Parkmyndighederne, North Carolina State Parks and Recreation, fortæller, at der er tale om en trynesnog (hognose snake, red.), og at dens 'spillen død' er en forsvarsmekanisme. Slangerne bider sjældent i sådanne situationer, men når de gør, så angriber de gentagende gange.

'Når de føler sig truet, kommer slangerne med en hvæsen og spreder deres nakke ligesom en kobra,' fortæller Amphibian and Reptiles of North Carolina.

Dens opførsel har gjort, at trynesnoge har fået tilnavne som 'puff adder' og 'spreading adder', der begge henviser til andre giftige slanger.

Hvis trynesnogens advarsler ikke virker, ruller den rundt på ryggen med tungen stikkende ud af munden. Selv hvis man forsøger at vende den om igen, ruller den tilbage på ryggen.

Håbet er, at det afskrækker rovdyr fra at spise den, ifølge Biocyclopedia.

Trynesnogen kan blive op til 1,2 meter. De findes i store dele af det østlige USA - fra Florida og Texas til Minnesota - ifølge Florida Museum.