Det er kendt under mange navne. Som rosada, tusi, nexus og eros.

Alle dækker de over stoffet 'pink cocaine', som politiet nu advarer om på blandt andet en populær spansk ferieø.

Det skriver de britiske medier Metro og The Sun.

Advarslen kommer, efterhånden som den kommende sommer- og festsæson nærmer sig på eksempelvis ferieøen Ibiza, hvor stoffet blandt andet florerer.

Så sent som i februar endte pink kokain – som er en blanding af ketamin og ecstasy, som er farvet lyserødt – med at koste en blot 14-årig dreng livet i den spanske hovedstad, Madrid, efter han tilsyneladende uvidende drak en energidrik, som havde stoffet blandet i sig.

På trods af stoffets farlighed, bliver det mere og mere populært og udbredt, lyder det.

I en ny dokumentar hos BBC, 'Ibiza: Secrets of the Party Island', bliver der sat fokus på stoffet, og programmets vært – Zara McDermott, der tidligere har været deltager i realityprogrammet 'Love Island' – fortæller også om sine egne oplevelser.

»Når jeg deler, at jeg er på Ibiza, har jeg oplevet, at folk har skrevet og tilbudt mig stoffer. Det er interessant, hvordan folk bruger de sociale medier til at sælge stoffer. Det er ikke bare noget, man finder i en baggård, det er på ens Instagram,« fortæller hun ifølge Metro.

Som følge af stigningen og udbredelsen af stoffet på steder som Ibiza har de spanske myndigheder lanceret en kampagne, der advarer folk om stoffets sundhedsrisici, som blandt andet omfatter sløret syn, panikanfald, angst, hjerteproblemer og slagtilfælde.

Til The Sun forklarede Claudio Vidal – der er direktør i Energy Control, som blandt andet arbejder med de problemer, der er forbundet med stofbrug – sidste år, at stoffet især er forbundet med »underholdning og fester«.

»Jo mere underholdende et sted er, og jo flere unge mennesker der er, desto mere muligt er det at finde dette produkt,« sagde han til det britiske medie og tilføjede:

»Desværre er dette stof kommet ind i landet for nylig og har fået en masse opmærksomhed i Spanien – og det er ikke godt. Områder som Marbella og Ibiza er selvfølgelig de perfekte steder at finde disse stoffer.«