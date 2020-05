Hun er vel ikke mere end syv eller otte år.

Den lille pige med hestehalen står helt ude ved kanten af klippen og kigger de 45 meter ned, inden hendes mor kommer løbende og hiver hende tilbage i sikkerhed.

Billedet af mor og datter på kanten af klippen i Birling Gap i East Sussex i England er gået verden rundt de seneste dage.

Familien er blot en af mange, der har benyttet det gode vejr under corona-nedlukningen i Storbritannien til at tage på udflugt i den kendte nationalpark.

A young girl has been pictured being pulled away from a cliff edge at Birling Gap in East Sussex, prompting local authorities to warn about a danger to life https://t.co/9NBTJQmidi — Global Analytica (@AnalyticaGlobal) May 26, 2020

Området i det sydlige England har altid været en populær seværdighed, men under coronakrisen oplever Birling Gap og særligt klippeformationerne 'the Seven Sisters' en sand invasion.

Og det er ikke kun store menneskemængder og problemer med at holde behørig afstand, der vækker bekymring.

Det gør især en farlig trend blandt de besøgende, der ofte stiller sig helt ud til kanten af klippen for at tage spektakulære billeder af sig selv og hinanden.

Der er også eksempler på større grupper, som slår sig ned med tæppe og picnickurv på klippefremspringet.

Birling Gap - Local Birling Gap CG having several words today pic.twitter.com/gE90eAyK8e — eddie mitchell (@brightonsnapper) May 25, 2020

Billedet af den lille pige, som er faretruende tæt på at styrte i døden, er blot et af mange eksempler for vovemod blandt turisterne.

Også en ung mand, som kravler uden om en væg på kanten, har fået de små hår til at rejse sig hos mange.

Det får nu de lokale myndigheder til at advare om den farlige tendens og faren for nedstyrtning.

Det skriver flere britiske medier. Blandt dem BBC.

Meanwhile, at Birling Gap, Sussex. To be fair, this has always been a problem but no social distancing. pic.twitter.com/ApmwvhVgm2 — Kerri (@TheLittlestBio) May 25, 2020

'Er dette virkelig værd at risikere livet for?', spørger en lokal politiker blandt andet.

Også kystvagten går ud og advarer.

Kystvagten mener, at det nu er vigtigere end nogensinde at undgå farerne på klippen.

»Coronavirussen er ikke forsvundet, og dine valg kan sætte vores redningsarbejdere i frontlinjen.«

As the warm weather continues, many local authorities are urging people not to travel to the coast. But if you do, remember that cliff falls can happen at any time. Stay well away from cliff edges and away from cliff bases.#BeCliffAware @wealdendistrict@LewesDC@EastbourneBC pic.twitter.com/VhVvIczZlq — East Sussex County Council (@EastSussexCC) May 26, 2020

»Vi kan virkelig ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at I holder jeg fra klippekanten. Det er ikke noget trygt sted at opholde sig, og klipperne langs den britiske kystlinje falder hele tiden ned,« lyder det i en udtalelse.

I 2017 mistede en sydkoreansk studerende livet på en fotosession på kanten af 'the Seven Sisters.'

Hun bad en forbipasserende om at tage et billede af hende på kanten.

Da hun hoppede op og ned, mistede hun fodfæstet og styrtede i døden, skriver The Telegraph.