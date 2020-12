»Menneskeheden er på tærsklen af hungersnød.«

Sådan lyder advarslen fra lederen af Verdensfødevareprogrammet (WFP) – amerikanske David Beasley – i en tale torsdag.

Det skriver UN News.

»På grund af så mange krige, klimaforandringer, udbredelsen af brugen af sult som et politisk og militært våben og en global pandemi, som har gjort det eksponentielt værre, så marcherer 270 millioner mennesker mod sult,« sagde han i talen, som han holdt på baggrund af, at FN's Verdensfødevareprogram i år har vundet Nobels fredspris.

»Hvis vi ikke formår at tage os af deres behov, vil det føre til en hungersnød-pandemi, der vil overskygge påvirkningen af covid. Og som om, det er ikke er slemt nok, så afhænger 30 millioner ud af de 270 millioners overlevelse af os.«

Verdensfødevareprogrammet blev tildelt Fredsprisen tilbage i oktober for sit arbejde med at give livsnødvendig mad til millioner på verdensplan.

David Beasley har også tidligere advaret mod den hungersnød, som store dele af verden er eller kan blive ramt af.

For en uge siden fortalte han på et FN-møde, at næste år kan blive en »katastrofe«, da den nuværende coronapandemi har ført til, at 40 procent flere har brug for humanitær hjælp.

»2021 vil bogstaveligt talt blive katastrofal baseret på det, vi ser på nuværende tidspunkt,« sagde han ifølge Reuters og forklarede, at hungersnød »banker på døren« i et dusin af lande.

Videre fortalte han, at det sandsynligvis bliver »det værste humanitære krise-år siden FN's begyndelse«.

»Vi kommer ikke til at kunne skaffe midler til det hele … Så vi er nødt til – som jeg kalder det – at prioritere isbjergene foran Titanic,« sagde han.