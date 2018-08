Både Grækenland, Italien og Kroatien rapporterer om mange tilfælde af vestnilfeber, der smitter via myg. Statens Serum Institut beder rejsende tage deres forholdsregler.

Vestnilsæsonen i Europa varer fra juni til november, og i 2018 er der til dato ifølge EU-agenturet ECDC, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med sygdomme, registreret i alt 410 smittetilfælde, mens 19 personer er døde af sygdommen.

ECDC udsendte tidligere i august en advarsel om usædvanligt mange tilfælde af sygdommen, der i årene fra 2014 til 2017 kun blev rapporteret mellem 5 og 45 tilfælde af i Europa.

Frem til og med 24. august i år er 183 blevet smittet i Italien alene, mens tallet for Grækenland er 106 og Serbien 102.

I alle de lande, der er markeret med rødt, er der i 2018 konstateret tilfælde af vestnilfeber. Foto: Det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme

Også lande som Ungarn, Rumænien, Frankrig, Israel og Kosovo melder om flere smittede.

Hos Statens Serum Institut har man et godt råd til rejsende, der skal til de pågældende lande:

»Den vigtigste forholdsregel for rejsende er at undgå myggestik fx ved at dække huden til og bruge myggebalsam, når man rejser til de berørte områder. Og så skal danske læger være opmærksomme på, at vestnilfeber også kan være en sygdom, man tager med sig hjem, selvom man kun har rejst inden for Europa,« siger afdelingslæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.

Vestnilfeber skyldes infektion med et virus, som kan optræde hos både dyr og mennesker.

Foto: James Gathany/CDC/Reuters/Ritzau Scanpix

Smitten overføres primært ved stik af Culex-myggen, som er den almindelige stikmyg.

Omkring 80 procent af de personer, der smittes, udvikler aldrig symptomer på sygdommen.

Den optræder efter en inkubationstid på 3-14 dage, begyndende med akut feber, almen utilpashed og hovedpine. Der ses et udslæt i huden hos ca. halvdelen af patienterne efter 2-5 dage. Symptomerne varer typisk i 3-6 dage.

De særligt ældre og immunsvækkede personer er i risiko for at udvikle alvorlig sygdom og i sjældne tilfælde at dø af vestnilfeber.