Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»De bør tænke meget nøje over de mulige konsekvenser af sådanne planer.«

Sådan lyder advarslen fra den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, når det kommer til mulige forlydender om planer for at gennemføre et attentat mod Vladimir Putin.

Advarslen retter han især mod Vesten, helt bestemt mod USA. Det skriver VG.

Årsagen til, at han kommer med advarslen, kan man ifølge det norske medie finde i en artikel, der blev bragt i mediet Newsweek i september.

Her ses Vladimir Putin og Sergej Lavrov sammen i 2019. Foto: Gavriil Grigorov Vis mere Her ses Vladimir Putin og Sergej Lavrov sammen i 2019. Foto: Gavriil Grigorov

I den artikel udtalte angiveligt hemmelige kilder i Pentagon, at det amerikanske forsvarsdepartement vurderede et gennemføre et såkaldt 'decapitation blow' (som kan oversættes til 'halshugningsslag', red.) mod Rusland, hvis landet kunne finde på at tage atomvåben i brug.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, blev ikke nævnt i den sammenhæng, men Sergej Lavrov anser det ifølge et nyt interview med det russiske nyhedsbureau Tass som værende 'en trussel om fysisk at eliminere den russiske stats overhoved' – som netop er Putin.

Udenrigsministeren kommer ind på den gamle artikel i forbindelse med, at han bliver spurgt ind til, om man næste år skal forvente, at den 'nukleare' retorik omkring atomvåben vil tage fart.

»Dette spørgsmål bør primært rettes til vesterlændinge. Vi noterer os med dyb bekymring propagandafestligheder i USA og i Vesten generelt omkring emnet atomvåben,« svarer Lavrov, som kalder det »uansvarlige spekulationer om, at Rusland er ved at bruge atomvåben mod Ukraine«.

Her ses et billede af Sergej Lavrov og Vladimir Putin sammen i 2020. Foto: Hannibal Hanschke Vis mere Her ses et billede af Sergej Lavrov og Vladimir Putin sammen i 2020. Foto: Hannibal Hanschke

Derudover hævder han, at »signalerne i den nukleare sfære, der kommer fra Vesten, er meget konfronterende«.

»Der ser det ud til, at de fuldstændig har forkastet enhver anstændighed. Især den berygtede Liz Truss (forhenværende britisk premierminister, red.), der uden skyggen af ​​tvivl før valget erklærede, at hun var helt klar til at beordre et atomangreb, blev tydeligt noteret,« påstår Lavrov, før han kommer ind på artiklen fra september:

»Washington gik dog længst – der truede nogle »unavngivne embedsmænd« fra Pentagon faktisk med at påføre Kreml et 'halshugningsslag', men faktisk er det en trussel om fysisk at eliminere den russiske stats overhoved. Hvis sådanne ideer rent faktisk udklækkes af nogen, bør denne person tænke meget nøje over de mulige konsekvenser af sådanne planer.«

I et andet interview, som det statslige russiske nyhedsbureau Ria har citeret, udtaler Lavrov ifølge VG ligeledes, at han tolker meldingen i Newsweek-artiklen som en trussel om at eliminere præsidenten, selvom Putin ikke blev nævnt i den forbindelse.