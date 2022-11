Lyt til artiklen

»Det er en desperat situation, som vi nu er vidne til.«

Det er koldt og mørkt for millioner af ukrainere. Rusland har ramt vigtig infrastruktur, og mange har hverken varme eller elektricitet.

Den norske udenrigsminister, Anniken Huitfeldt, er tilbage i den ukrainske hovedstad, Kyiv, hvor hun vurderer, at krigen er blevet mere brutal.

»Rusland har bevidst forsøgt at ødelægge civil infrastruktur. Den umenneskelige strategi ser ud til at være, at folk skal forhindres i at have adgang til el og varme frem mod vinterhalvåret. Det er et desperat forsøg på at fastfryse folk på flugt,« siger Huitfeldt og fortsætter:

»Det er en desperat situation, som vi nu er vidne til. Mange her står over for et dystert valg: at flygte eller at fryse. Den russiske krigsførelse er kynisme uden sidestykke.«

Hun henviser til mere omfattende angreb, ud over kulde og vinter, som gør situationen langt mere alvorlig, ikke mindst for de mere end 6,5 millioner internt fordrevne i Ukraine.

De ukrainske myndigheder er gradvist ved at få genoprettet elsystemet i hovedstaden Kyiv. Blandt andet med hjælp fra genoprettede forbindelser til atomkraftværker. Men fortsat er millioner af indbyggere uden varme og elektricitet, efter de hidtil mest omfattende russiske luftangreb under krigen.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har kaldt den russiske strategi med at bombe og ødelægge Ukraines energiinfrastruktur for et forsøg på at bruge vinteren som »et masseødelæggelsesvåben«. Et våben, hvor kulde og mørke bliver et instrument for terror og underkastelse.

»Ukrainere gennemgår frygtelige ting. De forsøgte at ramme os med sult. Nu er det med mørke og kulde. Vi lader os ikke kue, men forsætter med at kæmpe imod angrebene,« har præsident Zelenskyj sagt i en videotale til befolkningen.

Men hvordan påvirker kulden, sneen og mørket krigen?

B.T. har tidligere spurgt en militærekspert, om det har nogen som helst påvirkning. Og her er svaret, at en krig bliver meget påvirket af vejret, og vintervejret kommer til at påvirke krigens næste fase.

»Jo dårligere vejr, jo sværere er det at gennemføre mobil krigsførelse, fordi terrænet bliver kørt op til mudder. Store, tunge militærkøretøjer og hundredvis af soldater pløjer jo alt op. Køretøjer sidder fast, og soldater bliver halvelendige, våde og kolde,« siger Kristian Lindhardt, major og militæranalytiker, og uddyber, at alt bare bliver »mere besværligt«.