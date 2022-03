Hvis du har det, så fjern det.

Sådan lyder den kontante melding fra Bundesamt für Sicherheit (BSI), som er Tysklands nationale agentur for cybersikkerhed, og opfordringen handler om det russisk-ejede antivirus software Kaspersky.

Den russiske software har nemlig længe været genstand for rygter om ejerkredsens loyalitetsforhold til Ruslands øverste ledelse.

»BSI anbefaler at erstatte applikationer fra Kasperskys portefølje af virusbeskyttelsessoftware med alternative produkter,« skriver BSI i en meddelelse.

Man begrunder sin opfordring med, at antivirusprogrammer har omfattende adgang til computeren, de skal beskytte, og derfor er tillid til producenten altafgørende.

»Hvis der er tvivl om producentens pålidelighed, udgør virusbeskyttelsessoftware en særlig risiko for den it-infrastruktur, der skal beskyttes,« skriver BSI desuden.

Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Foto: MAXIM SHEMETOV

Man advarer om, at Kaspersky kan blive tvunget til at gennemføre skadelige cyberangreb på vestlige mål af Ruslands ledere.

»En russisk it-producent kan selv udføre offensive operationer, blive tvunget til at angribe målsystemer mod sin vilje eller blive udspioneret uden sin viden som et offer for en cyberoperation eller blive misbrugt som værktøj til angreb mod sine egne kunder,« advarer man.

Hos Kaspersky som har hovedsæde i Moskva, afviser man blankt, at man udgør en risiko for kunder i Vesten.

Ville du overveje at fjerne antivirus software fra Kaspersky på grund af mulig indblanding fra Rusland?

»Vi mener ikke, at beslutningen er truffet på baggrund af en teknisk vurdering af Kaspersky-produkter – som vi kontinuerligt har gjort opmærksom på overfor BSI og på tværs af Europa – men i stedet er truffet af politiske grunde,« lyder det fra en talsmand fra Kaspersky overfor the Register.

»Kaspersky er en privatejet global cybersikkerhedsvirksomhed, og som privat virksomhed har den ikke nogen forbindelse til den russiske eller nogen anden regering,« understreger Kaspersky.