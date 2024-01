Otte amerikanske turister er blevet dræbt på mistænkelig vis i Colombia i de sidste to måneder.

Det får nu den amerikanske ambassade i hovedstaden Bogota til at komme med en advarsel til de amerikanske turister, der rejser til landet.

»Brug ikke Tinder«.

Det skriver den amerikanske ambassade på deres hjemmeside.

De kærlighedssøgende turister bliver stærkt opfordret til at holde sig fra datingapps – særligt Tinder.

Det er nemlig på datingapps som Tinder, at ofrene bliver lokket til at mødes på offentlige steder som hoteller, barer og restauranter for senere at blive overfaldet, skriver den amerikanske ambassade.

De tilføjer, at ofrene bliver 'drugged' – får en overdosis narkotika, der kan føre til, at de bliver udsat for et røveri, når de mødes med deres såkaldte 'match'.

»Disse typer af kriminalitet er typisk underrapporterede, fordi ofrene er flove og ikke ønsker at gå videre med retsprocessen,« skriver ambassaden på deres hjemmeside.

I de sidste tre måneder af 2023 steg antallet af røverier på turister med 200 procent og dødsraten steg med 29 procent.

Dem, der forsøger at kæmpe imod et røveri, er, ifølge ambassaden, i højere risiko for at blive dræbt.