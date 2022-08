Lyt til artiklen

Hvis ikke der bliver gjort noget, kan de kommende vintre ende med at blive 'frygtelige'.

Og der er ikke blot tale om nogle enkelte vintre. Men om vintrene de næste fem til ti år.

Sådan lyder advarslen fra den belgiske energiminister, Tinne Van der Straeten, der derfor opfordrer til, at EU-landene skal gøre mere for at reducere naturgaspriserne, hvis ikke EU-landene skal rammes hårdt om vinteren. Det skriver BBC.

»De næste fem til ti vintre vil blive forfærdelige, hvis vi ikke gør noget,« siger hun.

Wernigerode Slot i Tyskland er for tiden næsten også helt henlagt til mørket om natten. Foto: Matthias Bein Vis mere Wernigerode Slot i Tyskland er for tiden næsten også helt henlagt til mørket om natten. Foto: Matthias Bein

Hun opfordrer derfor blandt andet til, at man på europæisk niveau arbejder for at fastfryse gaspriserne og på at lægge et loft over dem.

Det seneste stykke tid har flere EU-lande kæmpet med store energiprisstigninger som følge af Ruslands krig i Ukraine, hvilket udløste omfattende sanktioner mod førstnævnte.

Siden har mange af de lande, der støtter Ukraine, forsøgt at skære ned på importen af russisk gas og olie.

På sin side har Rusland som følge deraf begrænset de forsyninger, man leverer til de pågældende lande.

Det er ikke kun Tinne Van der Straeten, der opfordrer til, at der bliver gjort noget på området.

Også Østrigs kansler, Karl Nehammer, mener, der skal gribes ind – blandt andet ved at sænke elpriserne, mens EU bør løsrive el- og gaspriser fra hinanden:

»Vi er nødt til at stoppe det vanvid, der lige nu sker på energimarkederne,« siger han ifølge BBC.