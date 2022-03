Forestil dig, at du bruger en app på din mobiltelefon – hvorefter personligt data om dig ryger direkte til servere i Rusland.

Et skrækscenarie? Men det er faktisk, hvad der sker allerede.

Og ifølge Financial Times frygter eksperter nu videre, at Vladimir Putin og det russiske styre potentielt set har direkte adgang til oplysningerne – og altså eksempelvis til at spore millioner af mobiltelefonbrugere over hele verden.

Som den amerikanske senator Ron Wyden, der kæmper for at regulere de store techselskaber og internettet, har sagt:

»Disse apps lækker privat, følsom data fra din telefon og truer den nationale sikkerhed i USA, privatlivet hos amerikanere og andre mennesker over hele verden.«

Det hele handler om den russiske techgigant Yandex, der populært kaldes Rusland svar på Google.

Selskabet har dog også udviklet noget software kaldet AppMetrica, som appudviklere over hele verden i stor stil har brugt som 'byggeklodser', når de laver nye apps i stedet for at skulle skabe komplicerede konstruktioner fra bunden hver gang.

Apps med AppMetrica-softwaren skulle således være installeret hundredmillioner af gange på telefoner og tablets.

Softwaren indeholder dog også en kodning, der gør det muligt for Yandex at hente brugerdata, hvilket først blev opdaget af researcheren Zach Edwards, og Financial Times har siden fået fire »uafhængige eksperter« til at efterprøve hans påstand,

Han siger til mediet, at det kan være »farligt og potentielt føre til angreb på hjemmecomputere eller til digital overvågning«.

En tidligere chefudvikler for sikkerhed i Apple, Cher Scarlett, siger videre, at Yandex i realiteten kan være forpligtiget til at udlevere al data, man er i besiddelse af, til den russiske stat, fordi de er lagret på servere i netop Rusland.

Det store russiske techselskab har bekræftet, at man opbevarer data på servere i Finland og Rusland, men det lyder videre, at man aldrig har givet data videre eller er blevet bedt om det. Samt at man kun indsamler data med brugeres samtykke.

»Og selv om det er teoretisk muligt, vil det i praksis være utroligt svært at identificere brugere på baggrund af den information, vi indsamler. Det er helt sikkert ikke noget, som Yandex er i stand til,« lyder det i en udtalelse.

Bare siden Rusland gik ind i Ukraine for lidt over en måned siden, er AppMetrica-softwaren blevet brugt på mere end 2.000 apps, skriver Financial Times, og tilføjer at flere af dem ser ud til at være designet til at spore ukrainske brugere.

Der er dog sket noget.

Siden den russiske invasion har spilproducenten Gismart meddelt, at man har fjernet AppMetrica-softwaren fra alle apps. Det samme har lydt fra webbrowseren Opera.

Førnævnte senator Ron Wyden retter dog også kritikken mod Apple og Google, fordi alle de pågældende apps stadig kan hentes ned på Apple- og Androidtelefoner.

»Hver dag forbliver apps bygget med Yandex-softwaren tilgængelige, og det er bare bevis for, at den forbrugersikkerhed, som de siger, at de tilbyder, er en illusion,« siger han.

Yandex er stiftet af den russiske techiværksætter Arkady Volozh, der til daglig bor i Israel.