Vis dette opslag på Instagram

We didn’t make it to day spa but we won $100 at crown - happy with that

Efter at være blevet afvist på hospitalet forsøgte de at kontakte ejeren af gruppen, der rådede dem til at drikke noget alkohol, der var produceret kommercielt.

Brianna Scott og Katie Linane drak til sammen en halv flaske vodka af mærket Grey Goose. Og det virkede.

Alkohol der primært består af ethanol kan nemlig neutralisere symptomerne under en methanolforgiftning.

Dog understreger gruppens ejer Colin Ahearn i et interview med News, at man bør søge en læge, hvis det kan lade sig gøre.