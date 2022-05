Omkring 2.880 pakker fortrydelsespiller er blevet sendt til Ukraine.

Og det er der en dyster årsag til.

For meldinger om voldtægter af ukrainske kvinder begået af russiske soldater er fortsat støt stigende, og det har nu skabt akut efterspørgsel på fortrydelsespiller. Det skriver The Guardian.

Det er Den Internationale Organisation for Familieplanlægning (IPPF), der har sendt pillerne, alt imens et netværk af frivillige på tværs af Europa har indsamlet donationer af medicinen fra udlandet og leveret dem til hospitaler.

Organisationen understreger, at efterspørgslen er størst på hospitaler mod øst i regioner som Kharkiv og Mariupol.

Det står ikke klart, hvor mange af modtagerne af medicinen, der er ofre for seksuelle overgreb.

Men Ukraines menneskerettighedskommissær, Lyudmila Denisova, sagde i begyndelsen af ​​april, at der var ni officielle tilfælde af kvinder, der var blevet gravide efter at være blevet voldtaget af russiske soldater.

Udbuddet af piller i Ukraine er dog hårdt ramt af invasionen, hvor det lyder, at der er flere logistiske problemer, der forsinker forsøg på at få medicinen ind i landet.

Lig bliver gravet op fra massegrave i Butja nordvest for hovedstaden Kyiv. (Arkivfoto) Sergei Supinsky/Ritzau Scanpix Vis mere Lig bliver gravet op fra massegrave i Butja nordvest for hovedstaden Kyiv. (Arkivfoto) Sergei Supinsky/Ritzau Scanpix

Obduktioner af lig i massegrave nord for Kyiv afslørede i denne uge beviser på, at nogle kvinder var blevet voldtaget, før de blev dræbt af russiske styrker.

Over for B.T. har Niels Bo Poulsen, Institutchef i Forsvarsakademiet, tidligere bekræftet, at de barske hændelser finder sted, og at det skyldes flere årsager.

»De er et udtryk for en falliterklæring, og at de russiske styrker har lidt så store tab, at moralen er forsvundet. Derfor tyr de til grusomme handlinger,« lød det.

Desuden forklarer han, at mentaliteten i hæren kan forklares med, at soldater og sikkerhedsstyrker ikke er blevet demokratiseret efter Sovjetunionens fald i 1991.