Den administrerende direktør for flyselskabet British Airways – Alex Cruz – fratræder sin rolle med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser flyselskabet International Airlines Group (IAG), som British Airways er en del af, skriver Sky News.

Ifølge chefen for IAG, Luis Gallego, har man besluttet at foretage ændringen, mens selskabet er ved at navigere i 'den værste krise, vores industri har stået over for'.

Coronakrisen har ført til et markant fald i efterspørgslen på flyrejser verden over, og tusindvis har som følge deraf mistet deres job.

Til at erstatte Alex Cruz kommer Sean Doyle, der er blevet hentet fra Irlands nationale flyselskab Aer Lingus – som ligesom British Airways er en del af IAG.

»Vi navigerer i den værste krise, vores industri står over for, og jeg er sikker på, at disse interne ændringer vil sikre, at IAG kan komme ud af det i en stærk position,« fortæller Luis Gallego.

Videre roste han Alex Cruz for at have arbejdet 'utrætteligt' på at modernisere flyselskabet, ligesom han tilføjede, at Cruz har ledt selskabet gennem en 'særdeles krævende periode'.

Luis Gallego indtog selv posten som chef for IAG for nylig, da han for en måned siden overtog posten fra Willie Walsh, der gik på pension.