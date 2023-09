Adidas har netop lanceret en ny og superlet løbesko, som flere berømte eliteløbere har været med til at teste og udvikle.

Det er dog ikke kun den lave vægt, som vækker opsigt. Det gør prisen også.

Den nye løbesko, Adizero Adios Pro Evo 1, er med sine blot 138 gram hele 40 procent lettere end Adidas' hidtidige flagskib, Adizero Adios Pro 3.

Og dobbelt så dyr.

Det koster den nette sum af 3.999 kroner at erhverve sig et par af Adidas spritnye løbesko. Det gør den næsten dobbelt så dyr som den nu næstdyreste løbesko på markedet, Nikes 'Alphafly 2s', skriver Bloomberg.

Men selv hvis du er villig til at punge ud, er det langt fra sikkert, at du kan sikre dig et par.

Adidas oplyser, at der kun produceres et begrænset antal, og at man skal skrive sig på venteliste for at gøre sig forhåbninger om måske at erhverve sig et af dem.

Ifølge den tyske sportstøjgigant er Adizero Adios Pro Evo 1 udviklet til 'ambitiøse løbere' med henblik på at gøre dem hurtigere.

Flere berømte eliteløbere, herunder sidste års vinder af Berlin Maraton Tigist Assefa, har været med til at teste og udvikle skoen.

Adizero Adios Pro Evo 1 får premiere ved netop Berlin Maraton 24. september, og flere topløbere vil også være iført skoen ved andre prestigefulde maratonløb dette efterår.