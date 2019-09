De går til stålet, nogle af de englændere, der skal flyve afsted på ferie. Næsten 450 flypassagerer er blevet arresteret i løbet af de sidste to år – fordi politiet mistænkte, at de var fulde.

De berusede passagerer har seksuelt været efter de ansatte, de har urineret på offentlige steder og været for fulde til at spænde sikkerhedsselen.

Det viser en undersøgelse, som den britiske Press Association har udført mellem 1. april 2017 og 31. marts 2019.

Oplysningerne afslører, at 245 mennesker blev arresteret, fordi det blev mistænkt, at de var alt for fulde i de britiske lufthavne.

Et medlem af UK Border Force patruljerer i Heathrow lufthavn. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Yderligere 204 blev arresteret for at være fulde ombord på flyene, afslører oplysninger fra politiet.

Den travleste lufthavn i Storbritannien, Heathrow lufthavn, var også der, de fleste blev arresteret. Nemlig 103 passagerer.

Derefter fulgte Gatwick med 81 personer, Glasgow med 47 og Liverpool med 40 arresterede.

I virkeligheden er antallet af arrestationer større end de næsten 450. For spørgsmålet blev sendt ud til 16 politikredse, der har de 20 største lufthavne i Storbritannien.

Et fly fra British Airways passerer foran månen på vej ind til Heathrow lufthavn. Foto: Toby Melville

Men tre svarede ikke inden for tidsfristen, blandt andet Greater Manchester Police.

Hvis du bliver nuppet i at være for fuld ombord på et fly, så koster det en bøde på op til 5.000 engelske pund (41.000 danske kroner) – eller to år bag tremmer.

Når en passager først er gået gennem den internationale sikkerhedskontrol i England og Wales, gælder der ikke nogen lov, der regulerer, hvor meget alkohol man indtager.

Det betyder, at det er meget svært at stoppe folk, der har fået for meget at drikke.

En 747 på vej til at lande i Heathrow. Foto: Toby Melville

»Hvorfor sælger de stadig miniatureflasker med alkohol i de toldfrie butikker,« spørger Tim Alderslade, chef i erhvervsorganisationen Airlines UK.

»Vi ved, at disse små flasker bliver solgt af en eneste årsag – nemlig for at opfordre folk til at drikke dem snarest muligt, inklusive ombord på flyene.«

I Newcastle lufthavn blev en kvinde arresteret ombord på et fly.

Hun var blevet for fuld til at spænde sin sikkerhedssele, og så bandede hun ad de ansatte.

I lufthavnen i Bristol blev en passager arresteret, fordi han var for fuld på flyet, og så forulempede han seksuelt en kvindelig ansat.