Steven Seagal, der anses som en god ven af præsident Vladimir Putin, er udnævnt som særlig udsending til USA.

Moskva. Skuespilleren Steven Seagal, der er mest kendt for sine hovedroller i flere actionfilm fra Hollywood i 1980'erne og 1990'erne, er udpeget som Ruslands nye særlige udsending til USA.

Seagals opgave i det ulønnede job bliver "at styrke de humanitære relationer" mellem de to lande, oplyser det russiske udenrigsministerium lørdag.

Konkret skal den 66-årige Seagal, der i 2016 skiftede sit amerikanske statsborgerskab ud med et russisk, facilitere samarbejde inden for kunst og kultur samt udveksling af studerende mellem russiske og amerikanske læreanstalter.

Steven Seagal anses for at være en stor tilhænger af Ruslands præsident, Vladimir Putin, og har flere gange forsvaret Putins politik.

Mest kontroversielt da han støttede op om Ruslands annektering af Krim i 2014.

- Putin er en af vor tids største ledere, sagde Seagal i den anledning.

Nogle måneder senere optrådte han med sit bluesband på Krim.

Indlemmelsen af halvøen, der var en del af Ukraine, blev ellers fordømt på det kraftigste af det internationale samfund.

Seagal har også udtalt sig kritisk om den amerikanske regering.

Ukraine udstedte i 2017 et indrejseforbud gældende i fem år for Seagal og begrundede det med hensyn til den nationale sikkerhed.

Ved VM i fodbold denne sommer i Rusland blev Seagal set sammen med Putin på tilskuerpladserne.

Begge er kendt som ferme udøvere af kampsportsgrene. Seagals interesse for kampsporten MMA skal have været årsagen til, at han i sin tid mødte Putin.

