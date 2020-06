Den polske præsident Andrzej Duda grinte forlegent, da han i går var gæst hos Donald Trump i Det Ovale Kontor.

Mens præsidenten selv svarede på et spørgsmål fra tv-stationen Fox News, skreg vicepræsident Mike Pence' presserådgiver Katie Miller nemlig for sine lungers fulde kraft:

»Let's go, Let's go. Pressen forsvinder nu, ud, ud, ud. Pressefolk, lad os gå, lad os gå.«

USAs forsvarsminister Mike Pompeo, grinte usikkert, mens Katie MIller, der fornylig blev gift med Trumps nærmeste rådgiver, Stephen Miller, overdøvede alt og alle. Den polske præsident kiggede usikkert ned i gulvet, mens de amerikanske medier blev beordret ud.

Polish officials look amused as a White House official *screams* at reporters to leave the room. pic.twitter.com/GgaBETRpgW — Aaron Rupar (@atrupar) June 24, 2020

»Vi er til grin i hele verden,« skriver amerikanske JoJoFromJerz på twitter.

Og på tv-kanalen tilføjer værten Lawrence O'Donnell:

»Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende i Det Hvide Hus. Sådan har tonen været, siden Trump flyttede ind. Engang var der respekt imellen alle parter. I dag er det bare pinligt.«

Polens præsident Andrzej Duda var Donald Trump første officielle gæst i Det Hvide Hus, siden coronakrisens start i marts.

blev råbt og skreget af pressen i Det Ovale kontor. I centrum er det USAs præsident Donald J. Trump og Polens præsident Andrzej Duda. Foto: Leszek Szymanski - AFP Vis mere blev råbt og skreget af pressen i Det Ovale kontor. I centrum er det USAs præsident Donald J. Trump og Polens præsident Andrzej Duda. Foto: Leszek Szymanski - AFP

Og Katie Millers råben af pressen var ikke det eneste opsigtsvækkende ved gårsdagens pressemøde.

Således lovede Donald Trump, at underskrive en aftale om forsvarssamarbejde med Polen.

Planen er, at mindst 2.000 amerikanske tropper fremover skal udstationeres i Polen. Og formålet er, at forstærke samarbejdet imellem de to Nato-lande som et værn imod vokende pres fra Rusland.

»Jeg mener derved, at vi sender et stærkt signal til Rusland,« sagde Donald Trump til Fox News.