En afghansk nyhedsvært var omringet af talibankrigere, da han fortalte den afghanske befolkning, at de ikke skulle være bange.

En 42-sekunder video fra den afghanske tv-station, Peace Studio, cirkulerer heftigt på twitter.

Taliban-krigerne stormede angiveligt tv-studiet og bad tv-værten på et politisk debatprogram om at tale til sit publikum.

Omringet af svært bevæbnede krigere læser den svært nervøse debatvært op af en erklæring fra Taliban.

»Den afghanske befolkning skal ikke være bange,« siger han angiveligt i udsendelsen.

Programmet var et politisk debatprogram, men debatten blev rimelig ensidig, for mens nyhedsværten talte med to ekstremister, stod seks andre omkring dem og stirrede olmt på nyhedsværten.

»Sådan ser et politisk debatprogram ud på Afghansk TV. Talibanske fodsoldater holder øje med værten,« skriver BBC-journalisten, Yalda Hakim i et tweet.

I klippet beretter tv-værten angiveligt om kollapset af den amerikanskstøttede regering og oprettelsen af et islamisk emirat i Afghanistan. I udsendelsen bliver befolkningen opfordret til at samarbejde med Taliban.