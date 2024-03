Stort amerikansk universitet kan ikke længere lave IVF-behandling af frygt for at komme i klemme med abortlov.

Det amerikanske universitet University of Alabama afbryder dets IVF-behandlinger, mens det undersøger, om behandlingerne kan bringe universitet i klemme med delstaten Alabamas lov om børnedrab.

Det meddeler universitet ifølge det franske nyhedsbureau AFP i en pressemeddelelse.

IVF-behandling er en fertilitetsbehandling, hvor en kvindes æg befrugtes i et reagensglas.

Den delstatslige højesteret i Alabama har besluttet, at ægget, så snart det er blevet befrugtet i reagensglasset, skal betragtes som et ufødt barn.

Dermed risikerer universitet at komme i problemer med Alabamas lov om børnedrab, hvis behandlingen ikke er succesfuld.

Mange par prøver IVF-behandling flere gange, før det lykkes at blive gravid.

Sagen kom for højesteret, efter at tre par havde sagsøgt en patient, som i et opbevaringsrum for nedfrosne befrugtede æg havde tabt en række reagensglas på gulvet.

En lavere retsinstans havde afvist, at handlingen var omfattet af Alabamas lov om børnedrab fra 1872, som handler om børn, der dør som følge af en eksempelvis en "uretmæssig handling" eller "uagtsomhed".

Et nedfrosset befrugtet æg er ikke et barn, afgjorde domstolen, men netop den slutning var højesteret, som omstødte dommen, uenig i.

Højesteretsdommer Jay Mitchell skriver i rettens afgørelse, at "loven omfatter alle børn, fødte som ufødte". Afgørelsen er ifølge AFP fyldt med citater fra Biblen.

- Alabamas folk har erklæret, at delstatens politik er, at alt ufødt liv er helligt.

Afgørelsen har mødt kritik fra flere sider i USA.

Karine Jean-Pierre, som er talsperson for præsident Joe Biden, sagde, at "kvinder på tværs af landet tvinges til at døje med de altødelæggende konsekvenser af valgte republikaneres handlinger".

- Lige fra at underminere adgangen til fertilitetsbehandling og akutbehandling til at true adgangen til prævention, sagde hun tirsdag.

Infertilitetsorganisationen Resolve lagde også vægt på de "altødelæggende konsekvenser" beslutningen kan få for fertilitetsklinikker i delstaten.

- Alabamas Højesterets afgørelse er en frygtindgydende udvikling for den ene ud af seks personer, som er ramt af infertilitet og har brug for IVF-behandling for at udbygge sin familie, lyder det fra Resolve.

/ritzau/