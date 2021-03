Adskillige af aberne i San Diego Zoo har fået en covid-10 vaccine, der endnu kun er på eksperimentstadiet. Vaccinen er designet til brug på dyr, og den er givet til aberne efter et smitteudbrud blandt orangutangerne i den zoologiske have.

Fire orangutanger og fem bonoboer (de kendes også som pygmæchimpanser eller dværgchimpanser) har hver fået to doser af vaccinen, der er lavet af veterinærfirmaet Zoetis.

Otte gorillaer i San Diegos zoologiske have var de første i verden, som testede positivt for covid-19 i januar, og de er alle ved at komme sig. Det skriver BBC.

Der hersker en vis bekymring blandt naturbeskyttere om truslen som covid-19 udgør mod aberne. Bekymringen går specielt på faren for gorillaerne, der er registreret som i kritisk fare for at uddø på IUCNs røde liste.

Josephine graver sig vej ind i en papirspose fuldt med godter. Det er nemlig hendes barnebarns fødselsdag i San Diegos Zoo. Foto: Ken Bohn / Zoological Society of San Diego

»I min karriere har jeg aldrig haft adgang til en eksperimentel vaccine så tidligt i processen. Og jeg har heller ikke haft noget overvældende ønske om at bruge den,« fortæller Nadine Lamberski, der er chef for naturfredningen i San Diego Zoo Wildlife Alliance, til National Geographic.

Frøken Lamberski fortæller, at aberne ikke har haft nogen reaktioner mod vaccinen. De bliver snart undersøgt, for at se om de har udviklet nogle antistoffer – for så er vaccinationen en succes.

Veterinærfirmaet Zoetis begyndte at udvikle en vaccine til katte og hunde i februar måned sidste år. Det var efter at en hund blev testet positiv for covid-19 i Hong Kong.

Vaccinen blev godkendt til brug på katte og hunde i oktober, men indtil februar måned i år, er vaccinen ikke blevet brugt på andre dyr.

Gorillaerne i San Diegos Zoo testede allerede i januar positiv for coronavirus. Foto: KEN BOHN / SAN DIEGO ZOO GLOBAL

Frøken Lamberski mener, at vaccinationen af aberne i den zoologiske have, er risikoen værd.

»Vi bruger normalt vacciner, der er designet til hunde og katte, til løver og tigre,« siger hun.