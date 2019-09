- I den nuværende situation er der ikke grund til en anden valgrunde, siger den ene favorit ved valget.

I Afghanistan hævder præsidentkandidaten Abdullah Abdullah, der er øjenlæge og tidligere udenrigsminister, at han er vinder af weekendens præsidentvalg.

Det sker på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er offentliggjort officielle valgresultater. Abdullah er den ene af to favoritter til at vinde valget. Den anden er den siddende præsident, Ashraf Ghani.

Abdullah, som bestrider den absolutte toppost i den afghanske regering og næsten er sidestillet med sin rival ved valget, siger, at "vi har fået de fleste stemmer." Abdullah understreger, at det er valgkommissionens ansvar at offentliggøre det officielle valgresultat.

- I den nuværende situation er der ikke grund til en anden valgrunde, og vores hold kommer til at danne den næste regering, siger han.

Omkring to millioner mennesker stemte ved Afghanistans præsidentvalg, siger en anonym talsmand for valgkommissionen til Reuters. Det er langt færre end ved det seneste præsidentvalg.

Adskillige af de 18 præsidentkandidater, som havde meldt sig under valgkampen, havde trukket sig fra valget før valgdagen.

Ghani og Abdullah rivaliserede også om præsidentposten ved valget i 2014. De gjorde begge krav på sejren efter megen vold og åbenlys svindel, som kastede landet ud i en forfatningsmæssig krise.

Krisen endte med amerikansk indgriben, så Ghani løb med præsidenttitlen, mens Abdullah fik en nyoprettet post i en samlingsregering som landets administrerende direktør.

I alt havde 9,7 millioner mennesker mulighed for at stemme ved valget i weekenden, som er det fjerde valg siden Taliban-regimet blevet styrtet ved en amerikanskledet invasion i 2001.

Hvis det uofficielle tal om to millioner vælgere er korrekt, betyder det, at kun omkring hver femte af de registrerede vælgere stemte. Landet har en samlet befolkning på 34 millioner.

Ifølge gruppen Analytikernes Netværk i Afghanistan, der indsamlede rapporter om voldelige episoder fra mange forskellige kilder, skete der under 400 angreb på valgdagen.

Officielt blev fem personer fra sikkerhedsstyrkerne dræbt. Men ved tidligere valg er antallet af dræbte og sårede først kommet frem et stykke tid efter valget.

