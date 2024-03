Forskningsprøver for omkring en halv milliard svenske kroner er ødelagte efter en frysers svigt i julen.

Forskningsprøver, der er blevet indsamlet over årtier på det svenske universitet Karolinska Institutet, er gået tabt, efter at en fryser svigtede over julen.

Det oplyste universitetet mandag ifølge flere svenske medier.

Prøverne blev opbevaret i tanke, der blev nedkølet med flydende nitrogen til en temperatur på 190 frostgrader på universitetet i Solna i Stockholm.

På et tidspunkt mellem 22. og 23. december var der en afbrydelse i tilførslen af flydende nitrogen til tankene.

Karolinska Institutet er hjemsted for den del af Nobelstiftelsen, der beslutter, hvem der vinder nobelprisen i fysiologi eller medicin.

Det svenske nyhedsbureau TT skriver, at forskningsprøverne havde en værdi på en halv milliard svenske kroner. Det svarer til omkring 325 millioner danske kroner.

- Det handler om en meget stor mængde uerstatteligt forskningsmateriale med prøver, cellelinjer og biomateriale, som er blevet indsamlet i årtier, siger professor Petter Höglund i en pressemeddelelse.

Det var ifølge avisen Aftonbladet universitetets automatiske kvælstofanlæg, der af ukendte årsager stoppede med at virke i juleferien.

Eva Hellström Lindberg, der er professor og overlæge, siger til Aftonbladet, at hun på vegne af det samlede forskerkollektiv har anmeldt fryserfejlen. Hun siger, at det er svært at afgøre, hvem der har ansvar for frysefaciliteterne.

- Enkelte forskeres serviceteams og en række virksomheder er også involverede i fryseren. Derfor mener jeg, at der er behov for en undersøgelse.

- Der kan være sket fejl på et tidspunkt, som senere kan påvirke eksempelvis erstatningskrav.

Hun siger videre, at man ikke kan udelukke, at fryserfejlen skyldes et hackerangreb, men tilføjer, at der ikke findes beviser for det.

