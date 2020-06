For en måneds tid siden kom det norske lavprisflyselskab Norwegian midlertidigt ud på den anden siden af den turbulens, det længe har befundet sig midt i.

Nu ser det dog ud til, at der fortsat er en betydelig risiko for, at flyselskabet kan gå konkurs eller blive insolvent.

Det skriver branchemediet Check-In og erhvervsmediet Finans.

I sin årsrapport for 2019 skriver selskabet, at man har brug for mindst 2,2 milliarder norske kroner i ny driftskapital, hvis den dvaletilstand, som flybranchen her under coronakrisen befinder sig i, fortsætter ind i 2021.

»Der er betydelig risiko for, at virksomheden bliver insolvent og går konkurs, hvis virksomheden ikke er i stand til at nå en aftale med sine kreditorer, får adgang til ny driftskapital og vender tilbage til normal drift,« står der ifølge Finans i årsrapporten.

Hvis det i løbet af resten af 2020 bliver muligt for flybranchen at vende tilbage til mere normale tilstande, bliver behovet for ny driftskapital dog mindre, oplyses det.

Norwegian har de seneste måneder været i en alvorlig økonomisk krise og på randen af konkurs.

Problemerne var der allerede før coronaudbruddet, men krisen forværrede ifølge Ritzau situationen betragteligt.

Selskabet fik i løbet af maj en redningsplan på plads, hvor kreditorerne gik med til at acceptere, at de ikke får hele deres tilgodehavende tilbage.

Til gengæld fik de en stor del af Norwegians aktier.

Redningsplanen gav Norwegian mulighed for at få adgang til en hjælpepakke fra den norske regering.

Det har givet Norwegian arbejdsro frem til begyndelsen af næste år.