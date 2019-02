Kendte vil annoncere prismodtagere til årets Oscar-show, men der bliver ingen vært til at lede aftenen.

Når de prestigefulde statuetter skal uddeles til årets Oscar-show, vil særligt én ting være anderledes i år. Der kommer ikke til at være nogen officiel vært, der guider publikum gennem aftenen.

Det bekræfter Karey Burke, der er præsident for ABC Entertainment, som står bag Oscar-showet, til nyhedsbureauet Reuters.

Burke fortæller, at forskellige kendte kommer til at præsentere priserne, og melder om, at der er planlagt en "ret spændende åbning".

Men udmeldingen bryder med en tradition, hvor værter har ledet slagets gang i en lang årrække bortset fra en enkelt gang i 1989.

I december trak komiker og skuespiller Kevin Hart sig fra den prestigefulde rolle som vært for den prisuddeling, der skulle finde sted i 2019.

Det skete på grund af protester over en række tidligere udtalelser. Kritikere kaldte dem for homofobiske.

Beslutningen om at udelade en vært til showet blev taget på grund af det, som Karey Burke har kaldt "roderiet" med Harts tilbagetræden.

Derefter blev det besluttet, at det skulle være kendte, der skulle annoncere priserne.

- Vi blev alle enige om den idé ret hurtigt, siger præsidenten.

Valget af Kevin Hart faldt på et tidspunkt, hvor akademiet, der uddeler priserne, er under pres for at øge mangfoldigheden i showet. Han skulle være en af blot en håndfuld sorte værter, der har styret showet.

Men efter annonceringen er han blandt andet blevet kritiseret for i 2010 at have sagt: "Hvis jeg kan forhindre, at min søn bliver homoseksuel, så vil jeg gøre det".

Det har han dog senere undskyldt. Prisuddelingen finder i år sted den 24. februar. Statuetterne for de bedste præstationer på filmlærredet i 2018 deles ud i Dolby Theatre i Los Angeles.

/ritzau/