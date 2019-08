Rapperen A$AP Rocky er kendt skyldig i et overfald, men slipper for yderligere fængselsstraf i Sverige.

Den amerikanske stjernerapper A$AP Rocky er onsdag i byretten i Stockholm kendt skyldig i et overfald mod en 19-årig mand i Stockholm.

A$AP Rocky, hvis borgerlige navn er Rakim Mayers, får en betinget fængselsstraf. Han slipper dermed for at afsone yderligere i Sverige.

Han blev anholdt natten mellem den 2. og 3. juli. Her blev han sigtet for sin rolle i et slagsmål på gaden i Stockholm den 30. juni.

Efter retssagen blev han løsladt efter fire ugers varetægtsfængsling.

/ritzau/Reuters