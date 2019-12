Efter at have tilbragt store dele af sommeren i svensk fængsel, ønskede rapper A$AP Rocky at give koncert der.

Den amerikanske rapper A$AP Rocky har fået afslag på at spille koncert i et svensk fængsel, hvor han i sommer sad varetægtsfængslet i en voldssag.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Afslaget bliver af den svenske kriminalforsorg begrundet med, at anmodningen kommer med for kort varsel.

- Desværre er vi tvunget til at afvise ansøgningen. En koncert vil være en omfattende proces med logistiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål.

- Der har ikke været nok tid stillet til rådighed, og vi er derfor ikke i stand til at godkende en koncert, siger Vilhelm Grevik, der er sektionsleder ved kriminalforsorgen i Sverige.

Fængslet modtog mandag ansøgningen fra rapperens juridiske rådgivere. Han ønskede at spille koncert i Kronobergsfængslet eller alternativt et andet fængsel i nærheden af den svenske hovedstad, Stockholm.

I ansøgningen stod der desuden, at koncerten ville blive på godt ti sange, og rapperen ønskede at dokumentere koncerten, hvilket krævede et kamerahold på fire til fem personer.

A$AP Rocky ville have spillet koncert i et af Stockholms fængsler enten 11. eller 12. december.

I forvejen har han planlagt en koncert i den store arena Globen i Sverige 11. december.

Efter en måneds varetægtsfængsling i netop Kronoberg blev A$AP Rocky løsladt i begyndelsen af august. Senere blev han kendt skyldig i vold begået mod en 19-årig mand i Stockholm tidligere på sommeren.

Dog slap han for at skulle i fængsel igen, da han fik en betinget fængselsstraf.

A$AP Rockys borgerlige navn er Rakim Mayers. Foruden ham blev to af hans venner dømt for vold ved byretten i Stockholm i august.

Sagen vakte opsigt. Ikke mindst fordi USA's præsident, Donald Trump, blandede sig og opfordrede Sveriges statsminister, Stefan Löfven, til at løslade A$AP Rocky, mens han endnu var varetægtsfængslet.

/ritzau/