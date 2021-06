Udgangsforbud, nye restriktioner for restauranter og cafeer samt lukning af markeder og arrangementer.

Flere populære græske feriemål i farezonen for at ryge på den sorte liste, efter at landet ellers igen har åbnet for turister.

På et pressemøde har den græske viceminister for civilbeskyttelse, Nikos Hardalias, løftet pegefingeren over for fem specifikke områder i landet, der kan blive ramt, hvis ikke en stigende coronasmitte kommer under kontrol.

Det gælder blandt andet flere danskerdestinationer: Det drejer sig om øerne Rhodos og Syros, Chania på Kreta, Mytilini på Lesbos samt Trizinia-provinsen på fastlandet.

På Rhodos' hoteller har man gjort klar til et turistrykind Foto: LOUIZA VRADI

»Vi appellerer til indbyggerne om at være ekstremt forsigtige og følge sundhedsprotokollerne for at forhindre en øget spredning af virussen,« siger Nikos Hardalias.

Grækenland åbnede landet for turister midt i maj, efter at smittetallene ellers har været faldende.

På Rhodos er de dog i sidste uge på få dage eksempelvis steget med 43 procent, på Syros med 50 procent, i Mytilini med 36 procent.

Endnu er der dog ikke mange udenlandske turister i Grækenland. Ifølge mediet Ekathimerini har kun omkring 10 procent af landet hoteller åbnet sæsonen pr. 14. maj, hvor turister igen blev velkomne.

På Kreta har tallet været endnu lavere: Her er kun 25 af 650 hoteller åbne.

De danske charterselskaber Tui og Spies har dog begge tidligere over for B.T. givet udtryk for, at man især glæder sig til at kunne sende sommergæster til de populære græske øer.

Endnu er Udenrigsministeriets rejsevejledninger for landet dog orange, hvilket betyder, at man skal i karantæne ved hjemkomst til Danmark.

Derfor satser man ifølge mediet Ekathimerini i organisationen for græske hoteller på, at Storbritannien åbner for rejser til Grækenland 7. juni. Og at det samme hurtigst muligt vil ske i Tyskland, Rusland og de skandinaviske lande.

Det er kun knap to uger siden, at de første danske charterturister i syv måneder kunne forlade Danmark og tage på ferie.