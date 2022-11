Lyt til artiklen

Mad, leje af lokaler, underholdning og besøg af den politiske leder. Alt sammen til en pris af lige knap 100.000 kroner.

Åbningen af et 'nordisk kontor' i København har skabt vrede i Skotland.

»Vi har en befolkning, der gennemgår en krise på deres leveomkostninger, og de vil spørge regeringen, hvorfor der skulle bruges tusindvis af kroner på det nye kontor,« siger Donald Cameron fra det konservative oppositionsparti ifølge Scottish Daily Express.

Det var i august, at den skotske regering åbnede det nye kontor i København.

Tal fra Freedom of Information viser nu, at selve åbningsfesten kostede omkring 90.000 kroner, mens det to dage lange besøg i Danmark for den skotske førsteminister Nicola Sturgeon kostede lige omkring 7.000 kroner.

I forvejen har etableringen af kontoret i København vakt kritik, fordi det er kommet frem, at det på årsplan vil koste fem millioner kroner at drive. Lagt sammen med de øvrige 'internationale kontorer', som regeringen har oprettet løber udgifterne op i godt 77 millioner kroner om året.

»Mens vi altid skal forsøge at promovere skotske interesser i hele verden, må udgifterne for skatteyderne altid holdes på et minimum,« lyder konservative Donald Camerons kritik.

Det nyetablerede kontor i København ligger på den britiske ambassade i London, hvor blandt andet et skotsk handelskontor i forvejen har adresse.

Regeringen har tidligere forklaret, at det nye kontor skal forsøge at bevare og udbygge de »dybe historiske og kulturelle forbindelser« til de nordiske lande. Det skal samtidig være med til at styrke den skotske økonomi på sigt.

En talsmand for den skotske regering har netop sagt:

»I den øjeblikkelige økonomiske krise og efter de ødelæggende konsekvenser af Brexit er det vigtigere end nogensinde, at Skotland kan tiltrække investeringer og skabe muligheder, der kan gavne det skotske folk.«

Skotland har tidligere etableret internationale kontorer i Berlin (Tyskland), London (England), Bruxelles (Belgien), Paris (Frankrig), Dublin (Irland), Beijing (Kina), Washington (USA) og Ottawa (Canada).