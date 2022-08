Lyt til artiklen

En newzealandsk familie fik sig forleden en noget sjælden – og ret overraskende – gæst.

Ifølge familiens kat var gæsten i den grad også ganske uønsket.

Det skriver The Guardian.

Da Jenn Ross, der bor i Mt Maunganui, onsdag morgen kom hjem efter at have været afsted til noget træning, var det til et usædvanligt syn.

For i familiens hjem, som ligger 150 meter fra kysten, møvede en lille sæl sig rundt.

A view shows a seal in the lounge of marine biologist Phil Ross, after entering the house chasing a cat, in Mount Maunganui, New Zealand, August 17, 2022. Phil Ross/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. REFILE-CORRECTING DATE Foto: PHIL ROSS Vis mere A view shows a seal in the lounge of marine biologist Phil Ross, after entering the house chasing a cat, in Mount Maunganui, New Zealand, August 17, 2022. Phil Ross/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. REFILE-CORRECTING DATE Foto: PHIL ROSS

Til The Guardian fortæller hendes mand, Phil Ross – der ikke var hjemme, da det hele skete – at hans hustru havde hørt en form for 'bjæffen', da hun kørte afsted til træning, ligesom hun så en skikkelse forsvinde.

På det tidspunkt troede hun, det formentlig var en hund.

Men da hun kom hjem, kunne hun konstatere, at det var noget ganske andet.

For på den anden side af døren ventede den lille sæl, som formentlig var lykkedes med at komme ind i huset gennem en af kattelemmene – sandsynligvis efter at være stødt ind i familiens kat, Coco, som muligvis var flygtet ind i huset gennem kattelemmen, hvilket dermed viste sælen den rette vej ind.

»Den blev lidt forskrækket og humpede sig vej ned ad gangen og ind i det ekstra værelse,« forklarer Jenn Ross til The Guardian.

Synet af den lille sæl fik hende til at vække parrets to børn, 12-årige Noah og 10-årige Ari, så de også kunne se deres nye gæst.

Sælen tilbragte tid i gæsteværelset og på familiens sofa, før Jenn fik den til at møve sig ud i haven, hvor en medarbejder for den lokale dyrevelfærdsorganisation kom og hentede sælen, så den kunne blive sat tilbage i havet.

Familien har beskrevet den overraskende gæst om 'høfligt selskab', men katten Coco delte tilsyneladende ikke samme begejstring.

Den flygtede i stedet over til naboen – og selv efter den kom hjem, da sælen var blevet hentet, nægtede den at gå nedenunder, fordi den var 'ret traumatiseret', lyder det.