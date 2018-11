Det er ikke noget særsyn i danske supermarkeder, at kunder drikker af en sodavand eller spiser en kiks, før de har betalt for varerne i kassen.

Men i Irland kan den slags være farligt. En kvinde fra byen Cork er netop blevet idømt en fængselsstraf for at åbne en pakke Pringles i et supermarked, før hun havde betalt for den, skriver BBC.

Kvinden, 25-årige Kathleen McDonagh, åbnede i 2016 en pakke Pringles foran en sikkerhedsvagt i den lokale Tesco.

Det har nu udløst en dom på fire måneders fængsel – to måneder betinget og to måneder ubetinget – for at gøre en vare til en værdi af 12 kroner 'usælgelig'.

Med til historien hører dog, at kvinden også har en række tidligere domme – blandt andet for butikstyveri.

I situationen var hun ved at blive passet op af to sikkerhedsvagter, fordi hun ikke havde tilladelse til at befinde sig i butikken.

I en form for protest åbnede hun Pringles-pakken for snuden af dem, 'så de var tvunget til at lade mig betale', forklarede kvinden i retten.

Men dommeren var iskold. Han overhørte forsvarsadvokaternes appel om at vise tilbageholdenhed.

Dommeren betegnede hendes opførsel som at 'spille smart' og kvitterede med den relativt hårde dom.