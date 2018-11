Er der mon noget, Donald Trump fortryder og ville gøre om, hvis han kunne?

Det ligger ikke umiddelbart til USAs 45. præsident at ryste på hånden og tvivle på, om han gør det rigtige.

Men der er faktisk noget, han fortryder, siger han i et bemærkelsesværdigt tv-interview med tv-stationen WJLA, der dækker Washington D.C.

»Tja, der er da nogle bestemte ting. Jeg er ikke sikker på, jeg har lyst til at afsløre dem alle,« lyder det fra Donald Trump - og kommer derefter med et eksempel.

Jeg følte i en vis grad, at jeg ikke havde noget valg. Men måske havde jeg, og måske kunne jeg have været blødere Donald Trump, USAs præsident

»Jeg vil sige tonen. Jeg ville gerne have haft en meget blødere tone.«

Men hvorfor anlagde Trump så ikke lidt en mildere stil?

»Jeg følte i en vis grad, at jeg ikke havde noget valg. Men måske havde jeg, og måske kunne jeg have været blødere.«

Interviewet kommer i kølvandet på hård kritik af præsidenten for den hårde og krigeriske retorik, særligt efter angrebet ved en synagoge i Pittsburgh, hvor 11 mennesker mistede livet og en serie af brevbomber sendt til prominente kritikere af Trump.

Foto: JIM WATSON/AFP/RITZAU SCANPIX Vis mere Foto: JIM WATSON/AFP/RITZAU SCANPIX

Mens skyderiet i Pittsburgh stod på, fortsatte Trump valgkampen i Indiana og Illinois, hvilket han også fik kritik for.

Under valgkampen er det da også svært at få øje på, at præsidenten for alvor har skruet ned for sin hårde retorik.

Ved et vælgermøde i Indiana mandag sagde han eksempelvis, at Demokraterne tilskynder »millioner af illegale udlændinge til at bryde vores love, forbryde sig mod vores grænser og løbe vores land over ende.«

»Det er ikke racisme. Det handler bare om, at folk må komme hertil på lovlig vis. Ellers kan man ikke have et land,« tilføjede Donald Trump.