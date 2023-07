Der er natten til lørdag blevet arresteret 994 personer i Frankrig i forbindelse med de voldsomme optøjer.

Sådan skriver nyhedsbureauet AFP.

Tallet er mere end dobbelt så højt end det antal, der tidligere på morgenen er blevet meldt ud.

Det er fjerde nat i træk, at demonstranter og politi er stødt sammen. Der har desuden været afbrændinger af biler og busser, samt plyndringer af butikker.

Det er sket i flere franske byer som Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Lille, Caen og Grenoble.

Urolighederne eksploderede efter at en 17-årig dreng i tirsdags blev skudt og dræbt af en betjent i en forstad til Paris.

Og det er i overvejende grad unge, der er jævnaldrende med ofret, der er gået til kamp i de franske gader.

Ifølge medier er der tilbageholdt unge helt ned til 13-års-alderen.

Optøjerne finder sted overalt i Frankrig, her i Caen. Foto: Lou Benoist/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Optøjerne finder sted overalt i Frankrig, her i Caen. Foto: Lou Benoist/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er en alvorlig situation. Vi har ikke set så voldelige optøjer meget længe. Der er ofte demonstrationer i Frankrig, men denne gang er det meget voldeligt, og det er meget unge mennesker,« siger den danske ambassadør i Frankrig, Michael Starbæk Christensen, til TV 2 News:

»Det er første gang, at vi ser et ungdomsoprør som det, der sker nu. Det er voldsomt for Frankrig.«

Mere end 45.000 betjente er blevet udkommanderet for at stoppe de unge – og ofte maskerede – demonstranter.

Opdateres …