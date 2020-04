Prins Philip, der er gift med dronning Elizabeth, takker de folk, der kæmper imod coronavirusset.

Den 98-årige britiske prins Philip har mandag i en sjælden udtalelse takket de briter, der står forrest i kampen mod coronavirusset.

- Jeg vil gerne anerkende det altafgørende og kritiske arbejde, der bliver udført af så mange for at bekæmpe pandemien. Alle i sundhedsfaglige og videnskabelige stillinger, universiteter og forskningsinstitutioner er sammen om at bekæmpe Covid-19, lyder det fra prinsen.

Prins Philip opholder sig i øjeblikket sammen med sin hustru, 93-årige dronning Elizabeth, på Windsor Castle for at undgå coronasmitte.

Prinsen trak sig fra offentlighedens søgelys i august 2017. Hans offentlige optrædener og udtalelser har været yderst begrænsede siden da.

- På vegne af alle os, der opholder os i sikkerhed i vores hjem, vil jeg gerne takke alle dem, der sørger for, at vores liv kan fortsætte, siger Prins Philip.

Han er det seneste medlem af kongehuset, der taler om coronakrisen.

Tidligere på måneden holdt dronning Elizabeth sin blot femte tv-tale til nationen i løbet af sine 68 år som regent.

/ritzau/Reuters