97-årig fortæller, at han demonstrerede for sine børnebørn, der skal leve med klimaforandringer.

En 97-årig mand er sammen med mere end 100 andre blevet anholdt i forbindelse med en klimademonstration i Australien søndag.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Demonstranterne protesterede mod landets fortsatte eksport af kul.

- Jeg gør det her for mine børnebørn og de fremtidige generationer, for jeg ønsker ikke, at de skal leve i en verden med flere alvorlige og hyppige klimakatastrofer, siger 97-årige Reverend Alan Stuart i en udtalelse.

Personerne blev anholdt, efter at den varslede demonstration strakte sig længere end det aftalte tidsrum.

Også fire personer under 18 år er blandt de anholdte.

Den 97-årige er bedstefar til Alexa Stuart, som er aktiv i organisationen Rising Tide og stod bag protesten.

- Indtil regeringen siger nej til nye kulprojekter og beslutter at beskatte profit af kuleksport med 75 procent for at finansiere omstillingen (den grønne, red.), vil vi fortsætte med at forstyrre branchen for fossile brændstoffer - for klimakrisen påvirker os alle, udtaler Alexa Stuart.

Demonstrationen fandt sted på havnen i byen Newcastle, som ligger nord for storbyen Sydney på den australske østkyst.

Det er den største havn i verden for kuleksport. Demonstrationen er en årlig tilbagevendende begivenhed, der har fundet sted siden 2016.

I år fandt demonstrationen sted, kort før at verdens ledere torsdag mødes for at tage hul på FN's klimatopmøde COP28 i Dubai.

De knap 200 lande, der har tilsluttet sig FN's klimakonvention (UNFCCC), mødes årligt ved klimamødet.

I år holdes nummer 28 - som derfor kaldes COP28 - fra 30. november til 12. december i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.

Her samles verdens ledere og embedsmænd til klimaforhandlinger, mens aktivister og pressen følger med fra sidelinjen.

COP'erne er det øverste organ i de globale klimaforhandlinger og altså stedet, hvor de store beslutninger bliver truffet.

/ritzau/