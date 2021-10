Så skal hun endelig stå til regnskab. Den 96-årige tidligere sekretær i nazikoncentrationslejren Stutthof i Polen. Hun tog på en udflugt, da hun skulle møde i retten for over to uger siden.

Torsdag den 30. september tog hun fra sit plejehjem i retning af Hamborgs undergrundsbane. Men »flugten« varede kun et par timer.

Hun er den første kvinde, der kommer for retten i årtier. Irmgard Furchner anklages for medvirken til mordene på 11.412 personer i koncentrationslejren Stutthof. Det skriver AFP.

Furchner sad fem dage i fængsel efter sin flugt, men hun er i mellemtiden blevet løsladt, siger talskvinden Frederike Milhoffer, fra retten. Hun tilføjede »at det var helt sikkert at hun ville møde på til det næste retsmøde i Itzehoe«.

Den 96-årige Irmgard Furchner er mødt op i retten i Itzehoe, Tyskland, 19. oktober 2021. Foto: Christian Charisius Vis mere Den 96-årige Irmgard Furchner er mødt op i retten i Itzehoe, Tyskland, 19. oktober 2021. Foto: Christian Charisius

Ifølge flere medierapporter har den anklagede fået en fodlænke på for at holde øje med, hvor hun opholder sig.

Mellem juni 1943 og april 1945 beskyldes Irmgard Furchner for at have arbejdet i lejrkommandanten Paul Werner Hoppes kontor.

Anklagerne siger, at hun tog diktat fra SS-officeren, og tog sig af hans korrespondance.

Næsten 65.000 mennesker døde i Stutthoflejren nær Gdansk. Mellem dem var jødiske fanger, polske partisaner og sovjetiske krigsfanger.

Irmgard Furchner er omgivet af sine advokater i rette n Itzehoe nær Hamburg i Tyskland. Foto: Christian Charisius Vis mere Irmgard Furchner er omgivet af sine advokater i rette n Itzehoe nær Hamburg i Tyskland. Foto: Christian Charisius

Da hun var teenager, mens forbrydelsen blev begået, så holdes Furchners retssag for en ungdomsret.

I et brev, der er sendt afsted før retsmødet, frabeder den sigtede sig at træde personligt frem for retten.

Det viser »foragt for de overlevende og også for retten,« siger vicepræsidenten for Den Internationale Auschwitz Komité, Christoph Heubner til AFP.

»Rask nok til at forsøge at flygte, rask nok til at komme i fængsel.« Sådan lød et tweet fra Efraim Zuroff, der er en amerikansk »nazijæger«.

Irmgard Furchner var sekretær for lejrkommandanten i Stutthof. Foto: Christian Charisius Vis mere Irmgard Furchner var sekretær for lejrkommandanten i Stutthof. Foto: Christian Charisius

76 år efter Anden Verdenskrig sluttede, er det ved at være sidste chance for at få nogle krigsforbrydere bag tremmer

Anklagerne er i gang med at undersøge andre otte sager, men i løbet af de seneste år er flere sager blevet opgivet, fordi de sigtede har været fysisk ude af stand til at møde op i retten.