En 95-årig kvinde på et plejehjem nær Hamborg i det nordlige Tyskland har en mørk fortid, der nu har indhentet hende.

Under nazi-regimet arbejdede hun for en kommandant i koncentrationslejren Stutthof, hvor 65.000 fanger menes at have mistet livet. Hendes rolle er blevet undersøgt, og det har nu ført til en sigtelse.

Der er tale om 95-årige Irmgard F., der lever en ganske anonym tilværelse på et plejehjem i Pinneberg lige nord for Hamborg ifølge BBC.

Under Anden Verdenskrig arbejdede hun som sekretær for den øverstkommanderende i koncentrationslejren, Paul Werner Hoppe. Dengang var hun blot 21 år. Det er hendes gerninger i de år, der nu hjemsøger den aldrende kvinde.

Stutthof blev oprettet i 1939 nær Gdansk i det nuværende Polen. Efter Hitler-Tysklands angreb i september det år blev Polen besat og kontrolleret fra Berlin under betegnelsen Generalguvernementet.

Som det generelt var tilfældet med nazisternes koncentrationslejre udviklede situationen sig i Stutthof under krigsårene. Fra at være en interneringslejr blev også Stutthof til en decideret koncentrationslejr, da nazi-organisationen SS overtog kontrollen og i 1944 oprettede gaskamre til brug for massedrab.

Omkring 100.000 fanger, heraf mange jøder men også tilfangetagne russiske soldater, levede under de mest grusomme forhold.

Mange døde af sult eller sygdomme, hvis ikke de blev dræbt.

100.000 fanger var interneret i Stutthof. Foto: Wojtek RADWANSKI Vis mere 100.000 fanger var interneret i Stutthof. Foto: Wojtek RADWANSKI

Siden 2016 har tyske anklagere undersøgt Irmgard F.’s SS-papirer. Og overlevende, der nu bor i Israel, er blevet interviewet for deres viden om den dengang unge sekretær.

Det er den efterforskning, der nu fører til sigtelsen for at ‘have hjulpet og tilskyndet til flere end 10.000 mord.’

Ifølge BBC har Irmgard F. forklaret, at hun ikke vidste, at fanger i Stutthof blev dræbt i gaskamrene i lejren.

Da Irmgard F. på gerningstidspunktet blot var 21 år, betragtes hun som mindreårig, og det er derfor en tysk ungdomsdomtstol i Schleswig-Holstein, der skal tage stilling til, om der skal indledes en retssag mod den nu 95-årige kvinde.

Ifølge BBC blev kommandant i Stutthof, Paul Werner Hoppe, i 1957 idømt en fængselsstraf på ni år for sin rolle i massedrabene i koncentrationslejren.

Stutthof blev først befriet 9. maj 1945, og lejren var således den sidste koncentrationslejr, hvor allierede tropper kom de overlevende fanger til undsætning.