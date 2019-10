Han var et "tandhjul" i nazisternes dødsmaskine, lyder anklage mod tidligere SS-vagt i koncentrationslejr.

En 93-årig tidligere SS-vagt, som er tiltalt for at have været vagt i nazistisk dødslejr under Anden Verdenskrig, er "ked af, hvad han har gjort".

Det sagde han torsdag i retten i Hamburg ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han insisterede på, at han ikke frivilligt havde deltaget i grusomhederne, men han udviste alligevel anger over sine handlinger.

- Det var klart for ham, at de indsatte ikke var der, fordi de var kriminelle, men af antisemitiske, racistiske eller andre grunde.

- Han havde medfølelse med dem. Men han syntes ikke, at han befandt sig i en position, hvor han kunne befri dem, lød det fra den tiltaltes advokat, Stefan Waterkamp.

Tyskeren, som hedder Bruno Dey, var ifølge anklagen mod ham et "tandhjul" i nazisternes dødsmaskine.

Han er tiltalt for at have medvirket til drab på mere end 5000 personer, da han fra august 1944 til april 1945 arbejdede i den tyske nazistiske koncentrationslejr Stuffhof, som dengang lå nær Danzig, det nuværende Gdansk i Polen.

Trods den tiltaltes høje alder bliver sagen mod ham ført ved en ungdomsdomstol, fordi han blot var 17 år, da han begyndte som vagt i Stutthof.

/ritzau/