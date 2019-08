93-årige Betty Munroe fra Northampton døde efter et hjemmerøveri.

Årsagen? Et knust hjerte.

Efter et hjemmerøveri i Betty Munroes hjem i juni hvor tre mænd tiltvang sig adgang til hendes hjem, under påskud af at være fra politiet, begyndte Betty Munroes helbred at skrante.

Under røveriet stjal de tre mænd blandt andet hendes afdøde mands ur. Ifølge Bettys familiemedlemmer kan det have haft en afgørende betydning for dødsårsagen, fortæller de til Fox News.

»De afstumpede personer der røvede hende, stjal ikke kun hendes kostbare ting, men også hendes vilje til at fortsætte,« udtaler familien til mediet.

Gennem de sidste 56 år havde Betty Munroe levet alene og havde et godt helbred inden røveriet. Men kort tid efter røveriet i juni begyndte hun at sygne hen.

Betty Munroe fik konstateret PTSD, efter at hun havde haft problemer med søvnbesvær, mareridt, ukontrollable rystelser og sygdom.

Det resulterede i hjerteproblemer, der gav hende et længere hospitalsophold, hvor hun fik konstateret, at hun led af sygdommen takotsubo-kardiomyopati, også kaldet 'Broken Heart Syndrome'.

Betty Munroe mens hun var indlagt på hospitalet. Foto: Northampton Police Vis mere Betty Munroe mens hun var indlagt på hospitalet. Foto: Northampton Police

Sygdommen kan give kraftige brystsmerter, når kroppen udsættes for stress, eksempelvis i forbindelse med store følelsesmæssige livsbegivenheder, og i yderste tilfælde kan sygdommen resultere i kortvarige muskelfejl i hjertet.

93-årige Betty Munroes dødsfald har sat gang i følelserne hos mange mennesker. Blandt andet hos de politifolk, der er sat på røverisagen ovenpå Bettys død.

»Det her et én af de mest triste sager, jeg har oplevet i min karriere og det viser, hvilken effekt et indbrud kan have på offeret,« siger detektiv Simon Barnes.

De tre hjemmerøvere er stadig på fri fod, oplyser politiet i Northampton.