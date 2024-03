Den 92-årige tidligere medieboss Rupert Murdoch er blevet forlovet.

Flere medier, herunder The New York Times, skriver, at Murdoch planlægger at gifte sig med sin nye kæreste, Elena Zhukova, som er en 67-årig pensioneret molekylærbiolog.

Ifølge New York Times begyndte de to at date i sommers.

Murdoch blev skilt i sommeren 2022 fra modellen Jerry Hall, som før har været gift med Mick Jagger.

Han blev efterfølgende, i foråret 2023, forlovet med Ann Lesley Smith, men det varede blot to uger.

Over for New York Times bekræfter en talsperon for Murdoch, at man allerede har sendt invitationer afsted til brylluppet, som skal holdes på hans vingård i Californien.

Amerikansk-australske Rupert Murdoch har i mange år rådet over et globalt medieimperium, men han trak sig tilbage i 2023.