En amerikansk kvinde på 92 år er blevet sigtet for at myrde sin søn. Han ville tilsyneladende sende hende på plejehjem, og hun fortalte ham, sekunder inden hun skød ham: 'Du tog mit liv, så nu tager jeg dit'.

Kvindens navn er Anna Mae Blessing, og hun skød sin søn på 72 år i deres hjem i Phoenix, Arizona.

Politiet blev tilkaldt af sønnens veninde, som det lykkedes at tage våbenet fra den gamle dame. Det skriver The Telegraph.

Ifølge politiet havde sønnen talt om at sende sin mor på plejehjem i et par dage. Det fik hende til at tage to pistoler og gemme dem i lommerne, før hun konfronterede ham i hans soveværelse.

Kvinden var flyttet ind hos sønnen fire måneder før, og ifølge veninden var hun blevet svær at leve med. Samtidig gav den gamle dame udtryk for, at sønnen og hans veninde ikke behandlede hende ordentligt.

Under drabet affyrede hun pistolen flere gange mod sin søn. Han blev fundet død med skudhuller i nakken og kæben.

Derefter rettede hun pistolen mod sønnens veninde, som fik den vredet fra hende. Veninden tilkaldte derefter politiet, som tog den 92-årige med på stationen.

Da de spurgte hende, hvad der skulle ske med hende, var hun tilsyneladende ikke i tvivl. Hun skulle 'puttes i søvn'.

Anne Mae Blessing er blevet sigtet for mord, et voldeligt overfald med et dødeligt våben og kidnapning.