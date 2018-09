Den blev destrueret til ukendelighed. Knust af tvillingetårnene, der kollapsede og braste ned i den. Det efterlod et virvar af kaos, støv og en følelse af dommedag.

17 år efter terrorangrebet på World Trade Center i New York, hvor de ikoniske tvillingetårne styrtede i grus og næsten 3.000 mennesker blev dræbt, er metrostationen Cortland Street i hjertet af New York lørdag blevet genåbnet, skriver BBC.

Stationen har været lukket af for offentligheden i 17 år, men lørdag middag rullede det første tog igennem stationen med passagerer.

Restaureringen af metrostationen har kostet omkring 182 millioner dollars (cirka 1,17 milliarder kroner), og de penge er blandt andet brugt på et nyt loft og togskinner. Stationen er blevet udstyret med topmoderne teknologi og et nyt ventilationssystem, der holder perronen kølig.

Desuden er væggene blevet dekoreret med hvid marmor-mosaik med tekster fra den amerikanske uafhængighedserklæring og FN’s menneskerettigheder.

Metrostationen har fået navnet World Trade Center Cortlandt eller bare WTC Cortlandt.

»Den (stationen, red.) er symbolet på new yorkernes bestræbelser på at forbedre og genoprette hele World Trade Center-området,« siger Joe Lhota, som er formand for New Yorks metrosystem.

Tirsdag er det 17 år siden terrorangrebet, der er det største angreb på USA siden Anden Verdenskrig.

Foruden de kollapsede tårne i New York, der styrtede sammen efter at være blevet ramt af to kaprede passagerfly, fløj et tredje fly ind i forsvarsbygningen Pentagon.

Et fjerde fly styrtede ned på en mark i delstaten Pennsylvania. Dette fly skulle angiveligt have ramt bygningen, hvor den amerikanske kongres holder til i Washington D.C.

19 mænd med tilknytning til terrorgruppen Al-Qaeda stod bag ugerningen.

Al-Qaeda-lederen Osama Bin Laden indrømmede senere, at han havde været med til at planlægge angrebet. Han blev dræbt af amerikanske Navy SEAL-soldater under en hemmelig operation i 2011.

