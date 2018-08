700 turister venter på at blive evakueret fra Gili-øerne efter søndagens jordskælv på naboøen Lombok.

900 turister er ved at blive evakueret fra flere indonesiske ferieøer, efter at et voldsomt jordskælv tidligt søndag aften ramte øen Lombok.

Det oplyser landets katastrofemyndigheder mandag middag lokal tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mindst 91 mennesker er døde, og flere end 200 andre er kommet til skade, i forbindelse med jordskælvet, der havde en beregnet størrelse på 7,0.

Skælvet ramte nord for Lombok i en dybde af cirka ti kilometer og kunne mærkes på naboøerne Bali, Gili Trawangan, Gili Meno og Gili Air.

Ifølge myndighederne er ødelæggelserne massive, især i landdistrikterne på Lombok.

- Antallet af døde og tilskadekomne er foreløbige tal. Vi forventer, at tallene vil stige, eftersom redningsarbejdere endnu ikke er nået frem til alle områder, siger talsmand for katastrofemyndighederne Sutopo Purwo Nugroho ifølge AFP.

Ifølge talsmanden er 200 indonesiske og udenlandske turister allerede blevet evakueret fra Gili-øerne.

- 700 turister venter fortsat på at blive evakueret, siger han.

Turisterne bliver fragtet væk i både, og både militæret og de nationale redningstjenester deltager i evakueringen.

En britisk turist på Gili Trawangan fortæller til nyhedsbureauet AP, at tusindvis af mennesker forsøger at komme væk fra øen efter at have tilbragt natten udendørs.

Saffron Amis fra Brighton fortæller, at tusindvis af mennesker søndag flygtede op på en bakke nær det hostel, hun boede på, fordi man frygtede en tsunami.

- Der var mange, der råbte og græd, især blandt de lokale. De var meget bekymrede for deres familiemedlemmer i Lombok, siger hun.

På Lombok er tusindvis af mennesker blevet evakueret på grund af faren for efterskælv.

Det er anden gang på en uge, at et jordskælv rammer Lombok. Sidste søndag ramte et skælv med en beregnet styrke på 6,4 øen.

17 mennesker mistede livet, og over 1000 huse blev helt eller delvist ødelagt af rystelserne.

/ritzau/