I 1996 blev 11-årige Claudia Ruf kidnappet, voldtaget og kvalt til døde.

Gerningsmanden undslap, og derfor har tysk politi nu inviteret 900 mænd, som var mellem 14 og 70 år på gerningstidspunktet, til at aflevere en frivillig DNA-prøve.

Claudia Ruf forsvandt, da hun gik tur med sin nabos hund i Grevenbroich, som ligger i Tyskland mellem Düsseldorf og Köln. To dage senere blev hun fundet myrdet, skriver dpa.

Politiet mener nu at have fået vigtige spor, som kan lede dem videre i efterforskningen.

En lokal mand afleverer en spytprøve, efter det tyske politi har inviteret 900 mænd til at aflevere en DNA-prøve. Foto: Roland Weihrauch

Det er årsagen til, at de nu laver den store DNA-indsamling, som startede i dag, lørdag, hvor hundredvis af mænd mødte op på en lokal skole for at aflevere deres prøve.

DNA-indsamlingen sker kort efter, at Claudia Rufs far, Friedhelm Ruf, delte en følelsesladet video på sociale medier.

»Efter mere end 23 år er der en stor chance for at opklare den triste skæbne, min datter led,« siger han i videoen ifølge AP og fortsætter:

»Gerningsmanden har været i stand til at gemme sig alt for længe bag os alle.«

Pressen er mødt massivt op for at dække indsamlingen af DNA-prøver. Foto: Roland Weihrauch

Politiet forventer ikke, at gerningsmanden frivilligt vil møde op og aflevere en DNA-prøve, men de håber, at et af hans familiemedlemmer vil og derved kan lede politiet på sporet.

Det er anden gang inden for 10 år, at politiet indsamler DNA-prøver fra mænd i lokalområdet.

Første gang var tilbage i 2010, hvor der blev indsamlet DNA fra 350 mænd.

Det står ikke klart, om de 350 skal aflevere en test igen, eller om de gamle DNA-profiler fortsat kan bruges.