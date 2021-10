Et ældgammelt sværd, som formentlig stammer tilbage fra riddertiden, er blevet fundet af en amatørdykker ud for Israels nordkyst.

Dets blad er en meter langt, og det blev fundet af Shlomi Katzin. Han overrakte det straks til myndighederne, der anslår dets alder til at være omkrig 900 år.

Sværdet er fyldt med søorganismer, så det er meget svært at se, hvordan det ser ud, når de er fjernet. Det skriver BBC.

Israels antikvitetsmyndigheder (IAA) agter at få analyseret sværdet, inden det bliver udstillet, når først det er blevet gjort rent.

Kobi Sharvit fra IAA holder sværdet, som blev fundet i havet nord for Israel. Foto: RONEN ZVULUN Vis mere Kobi Sharvit fra IAA holder sværdet, som blev fundet i havet nord for Israel. Foto: RONEN ZVULUN

»Sværdet, som stadigvæk er i perfekt tilstand, er meget smukt og et sjældent fund. Det har formentligt tilhørt en korsfarerridder,« siger Nir Distelfeld fra IAA.

»Det er spændende at finde et så personligt objekt, der tager dig med tibage 900 år i historien. Tilbage til dengang der var riddere til med rustninger og sværd.«

Kobi Sharvir, leder af IAAs afdeling for marinearkæologi, siger, at Carmelkysten, hvor sværdet blev fundet, har været et sted, hvor vandet var rimeligt roligt, under de storme, der har hærget i området.

Korstogsridderne kæmpede i en serie af religiøse krige, der hedder korstogene. De havde den katolske kirkes støtte i middelalderen.